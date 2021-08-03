Ekipler harekete geçti! İstanbul için uyarı

Kartal, Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerini kapsayan Aydos Ormanı'nda aralıksız denetim yapan polis, zabıta ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, mesire alanlarında piknik yapan vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı. Polis helikopteri ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı denetimlerde vatandaşlara dağıtılan broşürlerde, ormanlarda ve çevresinde ateş yakanlara 427 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca ormanlık alanlarda, park ve bahçelerde, tarım arazilerinde ve benzeri yerlerde ateş yakılmasının çevreye zarar verdiği, kirliliğe yol açtığı, vatandaşları tedirgin ettiği, bazen de yangınlara yol açtığı aktarıldı. Bu bölgelerdeki yangınların geniş alanlara yayılabileceğine işaret edilen broşürde, söz konusu yangınların söndürülmesinin oldukça zor olduğu, doğanın tabii ve tarihi dokusuna zarar verdiği vurgulandı.

Olası yangınların önlenebilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları da vatandaşlara iletildi.

TEKİRDAĞ'DA DA DENETİM

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlar, yangına karşı havadan ve karadan denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine yakın mesafedeki Kazak Gölü mesire alanında bulunan vatandaşları, ormanlık alanda mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyardı.

Araçlardan anons yapan ekipler, vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olmasını istedi.

Ekipler, bölgede drone ile havadan denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin, özellikle sıcak havalar bitene kadar devam edeceği bildirildi.

AA