Türkiye Ekipler harekete geçti! ’Soğuk hava’ alarmı

Ekipler harekete geçti! ’Soğuk hava’ alarmı

Türkiye

Ekipler harekete geçti! ’Soğuk hava’ alarmı

Meteoroloji yetkililerince yurdun büyük bölümü için verilen aşırı yağışlı ve soğuk hava alarmı, Dicle Elektrik ekiplerini de harekete geçirdi. Olası arıza ve kesinti durumuna karşı sahadaki hazırlıklar artırıldı.

12 Şubat 2021, Cuma 18:48 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin büyük bölümünde ilerleyen günler için verilen aşırı kar yağışı ve soğuk hava alarmı, Dicle Elektrik ekiplerini harekete geçirdi. Arıza, Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri, olası arıza ve kesinti durumuna karşı sahadaki hazırlıklarını artırdı.

Soğuk havaya karşı hazırlıklarla ilgili bilgi veren Sistem İşletme Müdürü Hasan Ademhan, sahada 2 binden fazla personel ve 350 civarında araçla 24 saat görev yaptıklarını belirtti. Ademhan, arızaları daha gerçekleşmeden saptamaya yarayan ısıya duyarlı termal kameralar gibi teknolojik imkanları da kullandıklarını belirterek, bakımla görevli personel grubundan 200 teknik personelin anlık oluşabilecek arızalara müdahale etmek için özel olarak görevlendirildiğini söyledi.

Ademhan, sorumluluk bölgesinin tamamında kış mevsimi öncesinde gerçekleştirdikleri arıza önleyici bakım çalışmaları kapsamında 61 bin 198 kilometrekarelik alanda kışa hazırlık yapılırken, 390 kilometre uzunluğundaki hattın kontrol edildiğini aktardı.

Çalışmalar kapsamında AOB ekipleri, 5 bin 500 kilometre Orta Gerilim (OG) şebeke, 4 bin 350 kilometre Alçak Gerilim (AG) şebeke, 5 bin 700 adet trafo postası, 1500 adet kök bakımı gerçekleştirdi.

DHA

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