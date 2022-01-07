Türkiye Ekipler onun için seferber oldu! Böyle kurtarıldı

Ekipler onun için seferber oldu! Böyle kurtarıldı

Türkiye

Ekipler onun için seferber oldu! Böyle kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 6 metre derinlikte bulunan çukura düşen şahıs kurtarıldı.

07 Ocak 2022, Cuma 02:09 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre M.D., Gökkent ile Mimsin Mahalleleri arasında bulunan boş arazideki çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.D., düştüğü yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurdan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ (İHA)

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