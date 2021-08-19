Türkiye Ekipler onun için seferber oldu: Kolay kolay ölmem ben

Ekipler onun için seferber oldu: Kolay kolay ölmem ben

Türkiye

Ekipler onun için seferber oldu: Kolay kolay ölmem ben

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde kiracısından haber alamayan ev sahibinin ihbarı üzerine gaz kokusu gelen eve giren itfaiye ekipleri, Hamdi Yıldırım’ı evde uyurken buldu. Sağlık görevlilerin kontrol için hastaneye götürmek istediği Yıldırım, "Kolay kolay ölmem ben." diyerek ekiplerin yanından yürüyerek uzaklaştı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 18:53 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde işten çıkarak evine gelen Hamdi Yıldırım´dan bugün içerisinde haber alamayan ev sahibi, evden gaz kokusu gelmesi üzerine 112 Acil Servisi aradı. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, Yıldırım’ın kapıyı açmaması üzerine merdiven yardımıyla balkon penceresinden eve girdi.

Yıldırım, ekipler tarafından evde uyurken bulundu. Sağlık ekipleri, Yıldırım’ı evdeki gaz kokusu nedeniyle ambulansla hastaneye götürmek istedi. Yıldırım, hastaneye gitmek istemeyerek "Uyuya kalmışım. Bir şey yok. Gazda açık kalmış. Kolay kolay ölmem ben." dedi. Yıldırım, olayı duyarak eve gelen eşi ile yürüyerek ekiplerin yanından uzaklaştı.

DHA

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