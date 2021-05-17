Ekipler onun için seferber olmuştu! Acı haberi geldi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kaybolan Muammer Yolcu‘nun (37) 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK, ANDA, AKUT VE İHH gibi gönüllü kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmasında Yolcu'nun cansız bedeni, atlayışı gerçekleştirdiği bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yenisölöz Mahallesi’ne yakın bir bölgede bulundu.

PARAŞÜTLE ATLADIKTAN SONRA KAYBOLDU

Muammer Yolcu‘nun cesedi ekipler tarafından ilçe merkezine getirilirken, yakınları ve arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kuruyemişçilik yapan, bir dönem ilçede yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan evli ve bir çocuk sahibi Muammer Yolcu, bugün saat 15.00 sıralarında Gürle Dağı'ndan paraşütle atladı.

Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle paraşütün kontrolünü kaybeden Yolcu, gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve ANDA ekipleri, Gölyaka, Akharem, Gürle köyleri bölgesinde arama çalışmaları başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK, ANDA, AKUT VE İHH gibi gönüllü kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmasında Yolcu'nun cansız bedeni, atlayışı gerçekleştirdiği bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yenisölöz Mahallesi’ne yakın bir bölgede bulundu. Muammer Yolcu‘nun cesedi ekipler tarafından ilçe merkezine getirilirken, yakınları ve arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa) (DHA)



