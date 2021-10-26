Türkiye Ekipler seferber oldu! 3 ayrı yerde orman yangını çıktı

Ekipler seferber oldu! 3 ayrı yerde orman yangını çıktı

Türkiye

Ekipler seferber oldu! 3 ayrı yerde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aynı zamanda 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, sabotaj ihtimali nedeniyle güvenlik güçleri bölgede devriye görevini artırdı.

26 Ekim 2021, Salı 01:56 Son Güncelleme:
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Saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Sarıkavak, Toptaş ve Güzören mahallelerinde orman yangını çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine Kumluca Orman Yangın Söndürme ekipleri yangınlara müdahale etti.

Alevlerin geniş alana yayılmasını engellemek için yoğun çaba harcayan ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların 3 ayrı bölgede aynı zamanda çıkması sabotaj ihtimalini artırdı. Teyakkuza geçen polis, jandarma ve yangın söndürme ekipleri, bölgede devriye görevini artırdı. Yangınlarla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ramazan SARIKAYALI / DHA

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