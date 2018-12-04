Ekipler vazgeçti! Yaşlı kadını öldüren ayı her yerde arandı ama...

Olay, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Bolu’nun Mudurnu ilçesi Beyderesi köyüne yakın ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köye bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Ayşe Yardımcı mantar toplamak için ormana gittikten sonra bir daha geri dönmedi.

Evine dönmeyen Yardımcı’yı aramak için ormana giden kızı Hayriye Yardımcı annesini kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Ayşe Yardımcı’nın cesedi üzerinde yapılan otopside, yaşlı kadının ayı saldırısı sonucu öldüğü tespit edildi.

AYI İÇİN İTLAF KARARI ÇIKTI

Ayşe Yardımcı’nın ayı saldırısına uğrayarak ölmesinin ardından, olayın yaşandığı alanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün 18 Temmuz-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında fotokapan kurarak yaptığı çalışma sonucunda bölgede 1 adet yetişkin ayı tespit edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği kanaatine varılan ayının sahadan uzaklaştırılması için, avcılık belgesine sahip avcılar vasıtası ile ayının vurularak alandan çıkarılması yönünde karar alındı. Ayının alandan çıkarılması için Mudurnu’da bulunan avcı dernekleri ile sözleşme imzalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde ormanda ayı avına çıkıldı.

AYI BULUNAMAYINCA EKİPLER ARAMAYI SONA ERDİRDİ

İki farklı avcılık derneğinin toplam 20 gün boyunca yaptığı aramada herhangi bir ayıya rastlanamadığı için itlaf etme olayı gerçekleşemedi. Benzer bir olayın yaşanmaması ve ormanlık alanda ayıya rastlanamaması sonucu itlaf etme kararı da sonlandırıldı.

KÖYLÜLER UYARILDI

Yetkililer, benzer olayın tekrar yaşanmaması için vatandaşların ayıların yaşadığı alana mümkün olduğunca tek başına girmemeleri, alana girerken ayıları önceden korkutmak ve kaçırmak için yüksek ses çıkararak hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.