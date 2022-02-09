Türkiye Ekiplerden sıkı denetim! Yasağa uymayanlara ceza yağdı

Ekiplerden sıkı denetim! Yasağa uymayanlara ceza yağdı

Türkiye

Ekiplerden sıkı denetim! Yasağa uymayanlara ceza yağdı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Buca Balık Hali ve çevresindeki soğuk hava depolarında gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, boy ve av yasağına uymayan 7 bin 777 kilogram balığa el konuldu. Ayrıca 2 hava deposu ve bir kişiye, toplam 37 bin 149 TL para cezası uygulandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 18:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Buca Balık Hali ve etrafındaki soğuk hava depolarında denetimlerde bulundu.

Su Ürünleri Kontrol görevlileri, balıkların uygun zamanda ve uygun boyda avlanarak, doğru şartlarda muhafaza edilmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunurken, gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, boy ve av yasağına uymayan 7 bin 777 kilogram balığa el konuldu.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde, 2 hava deposu ve bir şahsa toplam 37 bin 149 TL para cezası uygulandı. Denetimlere Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekiplerinin yanı sıra, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.



İZMİR (İHA)

İlgili Haberler
Okullar tatil edildi! Eğitime kar engeliİzmir'de kar sürprizi! Büyük sevinç yaşadılar


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi kılavuz
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hikikomori salgını var, cümleten geçmiş olsun...
Şirin Sever
Hakan Çelik
DEİK’ten stratejik lobicilik atağı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
Banu Şen
Mezopotamya’nın incisi: Mardin
Banu Şen
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB son dakika duyurdu: Sınırda yakalandılar