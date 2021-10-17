Ekipleri şaşırtan manzara! Çorapların içine gizlemişler
Kırıkkale'de polisin durdurduğu otomobilin motor kısmında, çorap ve poşet içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
17 Ekim 2021, Pazar 20:58 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Kayseri karayolu Hurdalık Kavşağı'nda durumundan şüphelendikleri M.T. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çorap ve poşet içinde motor kısmına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.T. emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Burak CAN / DHA