Türkiye Ekipleri şoke eden görüntü! Aile boyu bu işi yapmışlar

Ekipleri şoke eden görüntü! Aile boyu bu işi yapmışlar

Türkiye

Ekipleri şoke eden görüntü! Aile boyu bu işi yapmışlar

Kayseri'de, bir ailenin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, 236 gram bonzaiyi şalvarının içinde gizleyen kadın ile 2 yakınını gözaltına aldı.

14 Aralık 2021, Salı 20:43 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 3 kişilik ailenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bugün sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyen polis, İ.A. isimli kadın ile eşi G.H.A ve oğlu B.A.’yı gözaltına aldı. İ.A’nın üst aramasında şalvara gizlenmiş 236 gram bonzai ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor. 

KAYSERİ (DHA)

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