Ekiplerin peşinde olduğu firari hükümlü kümeste yakalandı
Hatay'da ekipler "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma suçundan" hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari Mehmet Kaya'yı saklandığı kümeste yakaladı. Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Kaya'nın saklandığı adres tespit edildi.
Kümese saklanmış
Ekiplerin adrese yaptığı baskın sırasında evden kaçan hükümlü, bir başka evin damında bulunan kümese saklandı.
Cezaevine gönderildi
Polislerce yapılan aramada burada yakalanan Kaya, emniyetteki işlemin ardından cezaevine gönderildi.