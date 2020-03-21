Ekmeğe 'dokunma' önlemi şart

Koronavirüs önlemleri kapsamında harekete geçen Ticaret Bakanlığı, pazar ve manavlarda ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasını yasakladı. Sıra ekmeğe dokunmayı önleyecek çözümde. Aslında ekmekte hijyenin nasıl sağlanabileceği, uzun süredir tartışma konusu. Ekmeğin poşete girmesi denemesi 1998’de yapılmış ancak başarılı olamamıştı. Çünkü, sıcak ekmeğin poşetle bir araya gelmesi sağlık riski yaratmıştı. Ardından kağıt ambalajla satılması gündeme geldi. Günümüzde İstanbul Bayrampaşa’da bu uygulama yürütülüyor ama genele yayılmış durumda değil. Biz de ekmekte hijyene çarenin ne olabileceğini Tükiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’ya sorduk.

Hijyene çağrı

Kağıt ambalajın yarı açık bir uygulama olduğunu ve dokunmayı tam olarak önleyemeyeceği için yine de yeterince hijyen anlamına gelemeyeceğini belirten Balcı, ambalajın ek maliyet getireceği için ekmek fiyatını da artırabileceğini söyledi. Asıl çarenin bakkal ve markette ekmeği, şeffaf eldiven takarak satıcının müşteriye vermesi olduğunu belirten Balcı, böylece her müşterinin bütün ekmeklere dokunmasının önleneceğini vurguladı.

Yönetmelik var

Bunun aslında zaten zorunlu bir uygulama olduğunu belirten Halil İbrahim Balcı, “2012’de çıkan bir yönetmelik ile ekmek konusunda bütün bu ayrıntılar düzenlendi. Buna göre, bakkal ve marketlerde ekmek dolabı müşterinin ulaşamayacağı noktada tutulacak ve sadece satıcı tarafından poşetlenecek. Hatta şeffaf eldivenler de marketlerde ekmek dolaplarının yanına konuldu. Ancak uygulamada 8 yıldır hâlâ sorun var. Buradaki eksiklik, denetimler sıkı tutularak giderilebilir. Mevcut yönetmelik uygulanırsa sorun ortadan kalkar” dedi.

Yiyeceğiniz kadar alın

Türkiye’de buğday ve un sorununun olmadığını belirten Halil İbrahim Balcı, “Vatandaşımız rahat olsun. Ekmek sıkıntısı yaşanmaz. Yiyeceğiniz kadar ekmek alın. Koronavirüsten korunmak amaçlı sokağa çıkmak istemediğiniz için belki 2 günlük ekmeğinizi aynı anda alabilirsiniz. Bundan doğal bir şey olmaz ama daha fazla stok yapmayın. Sonra bayatlayan ekmekler çöpe atılıyor. İsraf artıyor” diye konuştu.

GÜLTEN UĞURLU

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