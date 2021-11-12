Ekonomi Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da ekmek fiyatları ne kadar oldu?

Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da ekmek fiyatları ne kadar oldu?

Ekonomi

Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da ekmek fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi tarafından alınan kararla 230 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. 12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren İstanbul’da ekmek fiyatları zamlı olarak satılacak.

12 Kasım 2021, Cuma 12:24 Son Güncelleme:
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İTO Meclisi, dün yaptığı toplantıda ekmek için talep edilen zam kararını kabul etti. Buna göre, İTO’ya bağlı İstanbul’daki tüm fırıncılar 230 gram ekmeğe bugünden itibaren zam yapacak.

İSTANBUL’DA EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul’da 230 gram ekmeğin fiyatı 12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren 2,5 TL oldu.


"BEKLENEN BİR TARİFE ONAYIYDI"

İstanbul’da ekmeğe yapılan zam hakkında konuşan Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, yapılan zammı “Beklenen bir tarife onayı olarak nitelendirdi. Meslek komitesinin daha önce müracaatını yaptığını ve beklenti halinde olduklarını kaydeden Keçeli, “İstanbul Ticaret Odası Meclisi toplandı ve dün akşam bu konuda karar verdi” dedi. Yapılan zammın geç kalınmış bir karar olduğuna vurgu yapan Keçeli, buğday fiyatlarının sürekli arttığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekerken, buğday fiyatlarının arttığı sürece de un fiyatlarının artacağını dile getirdi.

Keçeli, “Un ve buğday fiyatı serbest piyasada belirlenirken ekmek tarifeye bağlı. Bu konuda fırıncı esnafı zor duruma düşüyor. Fiyat tarifesiyle ilgili beklenti vardı. Geç kalınmış bir karardır" dedi.

EKMEK FİYATLARI ÇOK DEĞİŞİK

Ekmeğe yapılan zam hakkında konuşan fırıncı Kadir Demir, henüz resmi zamdan haberi olmadığı için ekmeğe zam yapmadıklarını belirtti.  250 gram ekmeği 2 liradan, 320 gram ekmeği de 2,5 liradan satmaya devam ettiklerini kaydeden Demir, kendilerine henüz bir zam kararı söylenmediğini aktardı.

Ekmek fiyatlarının çok değişik olduğuna dikkat çeken bir müşteri ise ekmeğin bazı fırınlarda 2.5 lira bazı yerlerde 2 lira olduğunu hatta 1.5 liraya veren bakkalların da olduğunu söyledi.


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