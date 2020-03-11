Pratik Bilgiler Ekmeğin daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak yöntem

Ekmeğin daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak yöntem

Pratik Bilgiler

Ekmeğin daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak yöntem

Eve belirli sürelerde bir ekmek alıyor ve 2 - 3 gün tüketmek istiyorsanız ekmeğinizi daha uzun süre taze tutacak yöntemler mevcut. Ekmeğinizin hemen bayatlamaması için ve ekmeğin daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak yöntem için haberimize göz atın.

11 Mart 2020, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Eve ekmeğinizi günlük almıyorsanız ve uzun süre taze kalmasını istiyorsanız size yardımcı olacak güzel bir yöntemimiz var. Ekmeğin daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak yöntem için haberimize göz atın.

Ekmeğin daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak yöntem

Ekmeğinizin daha uzun taze kalmasını istiyorsanız ekmeğinizin yanına birkaç adet elma ekleyin. İyice temizlediğiniz elmalar ekmeğinizin yanında durduğunda ekmeğiniz daha uzun süre taze kalacak ve hemen bayatlamayacaktır.

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