Eve ekmeğinizi günlük almıyorsanız ve uzun süre taze kalmasını istiyorsanız size yardımcı olacak güzel bir yöntemimiz var. Ekmeğin daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak yöntem için haberimize göz atın.

Ekmeğin daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak yöntem

Ekmeğinizin daha uzun taze kalmasını istiyorsanız ekmeğinizin yanına birkaç adet elma ekleyin. İyice temizlediğiniz elmalar ekmeğinizin yanında durduğunda ekmeğiniz daha uzun süre taze kalacak ve hemen bayatlamayacaktır.

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