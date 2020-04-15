Ekmeğini evde yap

Hayatımızın merkezi ev, evimizin merkezinin mutfak olduğu bugünlerde temel besin kaynaklarından ekmeği evde yapma oranında da büyük bir artış var.

Fakir Hausgeräte’nin mutfak grubu ürünleri evde kalınan sürede benzersiz tarifler deneyimlemek isteyenlerin en büyük yardımcısı oluyor.

Gourmet Seri ile çıtır ekmekler

Fakir Gourmet Serisi’nde yer alan Guvech ve Cuisinier çok amaçlı pişiriciler, Türk mutfağının geleneksel güveçte ve kuzinede pişirme yöntemlerinden ilham alınarak tasarlandı. Her iki üründe yemeklerin besin değerini kaybetmeden pişmesini sağlarken lezzet ve aroma kaybını da önlüyor.

Güveçten kızartmaya, tandırdan sotelemeye, kavurmadan buharda pişirmeye, haşlamadan fırınlamaya modern ve geleneksel pişirme tekniklerini bir arada sunan Fakir Guvech ve Cusinier ile birbirinden leziz, organik ekmekler yapmak da mümkün. Cihazların, Türkçe menüsünde yer alan ön tanımlı 20 çeşit otomatik pişirme programı sayesinde istediğiniz yemeği kolayca hazırlayabiliyorsunuz.

Her iki ürünün de, içerisine tüm malzemeleri koyup gecikmeli başlatma özelliğiyle istenilen zamanı ayarladığınızda, yemekleriniz otomatik olarak pişmeye başlıyor. Ayrıca 24 saat sıcak tutma özelliği ile yemeğinizi istediğiniz zaman soğumadan yiyebilirsiniz.

Fakir Guvech ve Cuisinier ile birlikte Şef Recep Aydoğan’ın reçetelerinden oluşan yemek tarifi kitabı hediye veriliyor. İsterseniz kendi tariflerinizi de cihazlara yükleyip kendi özel menülerinizi de oluşturabiliyorsunuz.

El değmeden hamur yoğurma

Ekmek yaparken en zor aşamalardan biri de hamuru iyice yoğurmak. Fakir Culina Chef mutfak robotu, hamur yoğurma işini en pratik hale getiriyor. Yemek yapmayı zevke dönüştüren Fakir Culina Chef yoğurma, çırpma ve karıştırma işlemlerini tek başına ve şef titizliğinde yapıyor.

Çift kanca yoğurma sistemi ve yoğurma aparatları ile ekmek hamurunun yanı sıra köfte, pizza, mantı gibi uğraş veren yiyecekleri eliniz değmeden yoğurabilirsiniz. 5 litre kapasiteli, tutma kulplu, paslanmaz çelik ve aynı özelliklere sahip cam karıştırma haznesinde en leziz yiyecekleri hazırlamak çok kolay. Eliptik karıştırma özelliği hazne içinde ulaşılmadık nokta bırakmayarak tüm malzemeyi titizlikle karıştırıyor ve hazneye hava girişi sağlayarak karışımı mükemmel kıvama getiriyor. 6 kademeli hız ayarı, ekmek hamuru yoğurmadan krema çırpmaya kadar her iş için istediğiniz hızda çalışma imkanı veriyor.







