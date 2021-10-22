Türkiye Ekmek almak için girdiği fırından telefon çalıp çıktı

Ekmek almak için girdiği fırından telefon çalıp çıktı

Türkiye

Ekmek almak için girdiği fırından telefon çalıp çıktı

Esenyurt'ta ekmek almak için fırına giren bir kişi tezgahta duran telefonu çaldı. Bozuk parası olmadığı için ekmeği bırakan şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

22 Ekim 2021, Cuma 09:54 Son Güncelleme:
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Olay, geçen cumartesi saat 20.30 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'ndeki fırında yaşandı. Fırına gelen şüpheli ekmek istedi. Daha sonra bozuk parasının olmadığını söyleyen kişi, ekmeği de bırakıp fırından ayrıldı. Yaklaşık 20 dakika sonra telefonunun olmadığını fark eden çalışan, çalındığından şüphelendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışan, hırsızlığı fark edince görüntülerle polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.



DHA


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