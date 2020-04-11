Türkiye Ekmek dağıtımında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak

Ekmek dağıtımında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak

Türkiye

Ekmek dağıtımında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirlerde ekmek dağıtımının Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacağı açıklandı.

11 Nisan 2020, Cumartesi 11:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan paylaşılan bilgide, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe talimat gönderdi. Buna göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacak.

Bakan Soylu, uygulamanın hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde tedbirler alınmasını istedi.

AA


İlgili Haberler
Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımı detaylarını açıkladı


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Yok öyle bir vatanseverlik, milliyetçilik!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
“Adaptasyon yeteneği Türkiye’yi ayrıştıracak”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Korona günlerinde ev hali
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımı detaylarını açıkladı