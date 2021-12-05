Ekonomi Ekmek fiyatı 3 lira! Ekmeğin gramajını düşürüp fiyatını artırdılar

Ekmek fiyatı 3 lira! Ekmeğin gramajını düşürüp fiyatını artırdılar

Ekonomi

Ekmek fiyatı 3 lira! Ekmeğin gramajını düşürüp fiyatını artırdılar

Ekmek, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Bazı ilçelerde ise fırınlar ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkarıp gramajını da düşürdü. Bir fırıncı, 'Un fiyatları, poşet, maya gibi bir sürü şey var. Sadece bir unla bitmiyor ki, burada çalışanların da gideri arttı. Mecbursun, ne yapacaksın başka. 'dedi. Vatandaşlar ise ekmek fiyatlarıyla ilgili tepkili. İşte detaylar...

05 Aralık 2021, Pazar 11:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Aradan kısa süre geçmesine rağmen bazı ilçelerde fırınlar ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkardı. 3 liraya ekmek satan fırınlardan birçoğu gramajı da 210'a düşürdü. Ekmeğin 3 liradan satıldığı ilçelerin arasında Üskürdar ve Ümraniye bulunuyor. Fırıncılar zammı maliyetlere bağlarken vatandaşlar ise tepki gösterdi

Fırıncılar başta un fiyatları olmak üzere artan maliyetler nedeniyle zam yaptıklarını belirtti. Ümraniye'deki bir fırıncı zammın nedenine maliyetleri göstererek. "Fiyatlar yükseleli birkaç gün oldu, ayın 1'inden bu yana böyle" dedi. 

"SADECE UN FİYATLARI DEĞİL HER ŞEY ETKİLİYOR"

Fırıncı olan Ahmet Demir ise, "Un fiyatları, poşet, maya gibi bir sürü şey var. Sadece bir unla bitmiyor ki, burada çalışanların da gideri arttı. Mecbursun, ne yapacaksın başka. Sadece un fiyatları değil, her şey etkiliyor. İşlerde düşüş oldu ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu. 

Vatandaşlar ise, "Çok şikayetçiyiz" diyerek gizli zamma tepki gösterdi. Mehmet Arı, "Ekmek bugün 2,5 lira olmuş, yarın 6 lira olmuş, eğer insanlar bunu sorgulayamıyorsa yaşam standartlarını da belirleyemezler" dedi. 

"SİMİT OLDU 3,5 LİRA"

Gülhanım Kardeş ise fırından ekmek aldıktan sonra, "Çok şikayetçiyiz, simit oldu 3,5 lira, biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz. 3 tane ekmek aldım, bir de simit 20 lira" diye konuştu.  



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Müzik listelerimiz ve değişen sosyoloji
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Mayıs 2023'te emekli olabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Gecikilen her gün fiyat artıyor! Erken rezervasyonda indirimin zirvesi
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Aklınıza takılanlar
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sahte indirim tuzağına dikkat! Bakanlık harekete geçti…