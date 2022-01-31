Ekonomi Ekmek fiyatları için açıklama geldi! '4 veya 5 lira söz konusu değil'

Ekmek fiyatları için açıklama geldi! '4 veya 5 lira söz konusu değil'

Ekonomi

Ekmek fiyatları için açıklama geldi! '4 veya 5 lira söz konusu değil'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını ifade etti. Balcı, '4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir' dedi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Başkan Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarımızda ekmeğin 4 ve 5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Balcı, "Bizler, ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğal gaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12,5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz. Bir başka ifade ile ülke genelinde 200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.

Başkan Balcı ayrıca, "Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

DHA


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