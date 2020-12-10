Ekmek pişirmek için toplanmışlardı, pozitif vaka sayısı yükseldi
Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi´nde, ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınların birbirine corona virüs bulaştırması sonucu toplam 72 kişinin testi pozitif çıktı. Mahalle, karantinaya alındı.
10 Aralık 2020, Perşembe 22:15 Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi´nde 5 Aralık´ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi. Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Koronavirüs testi yapılanlardan 72´sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
DHA