Türkiye Ekmek pişirmek için toplanmışlardı, pozitif vaka sayısı yükseldi

Ekmek pişirmek için toplanmışlardı, pozitif vaka sayısı yükseldi

Türkiye

Ekmek pişirmek için toplanmışlardı, pozitif vaka sayısı yükseldi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi´nde, ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınların birbirine corona virüs bulaştırması sonucu toplam 72 kişinin testi pozitif çıktı. Mahalle, karantinaya alındı.

10 Aralık 2020, Perşembe 22:15 Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi´nde 5 Aralık´ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi. Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Koronavirüs testi yapılanlardan 72´sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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