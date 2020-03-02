Ekmek teknesine sigorta sayesinde yeniden kavuştu

Akdaş, başından geçen yangını ve yaşadıklarını şöyle anlattı: "A’dan Z’ye her türlü unlu mamul üretimi yaptığımız fabrikamız üç saatte yanıp kül oldu. Yangını haber aldığında hemen fabrikaya koştum. Biz geldiğimizde itfaiye yangına müdahale ediyordu. Biz de itfaiye görevlilerine nerelere müdahale etmeleri konusunda kılavuzluk ettik. Çünkü içeride yanıcı ve patlayıcı maddeler bulunuyordu. 2 bin 500 metrekarelik bir alanımız yandı. İçerisinde 3 kiracımız bulunuyordu. Bir tanesi Suriyeliydi. Yangın da onların tarafında başladı zaten"

1 ay içinde hasarımız ödendi

Yangın söndürüldükten sonra hemen sigortacısını aradığını ve sigorta şirketi ile acentesinin hemen yanına geldiğini belirten Akdaş, sigorta şirketiyle ilgili olan süreci ise şöyle anlattı: “Sigorta şirketi hemen İstanbul’dan eksper görevlendirdi. Bizi hiç zorlamadılar. Ne sorduysak cevabını aldık. Ne zaman çağırdıysak geldiler. Hasar tespitini de kısa sürede tamamladılar. Hasar tespitinin ardından yangından geri kalan atığın kaldırılması ve fabrikanın yeniden inşası gerekiyordu.

İnşaat işiyle de uğraştığımız için sigorta şirketine, atık kaldırma ve fabrika inşasına talip olduğumuzu teklif ettik. Karşılıklı görüşmelerden sonra verdiğimiz teklifi kabul ettiler ve biz de gerekli temizliğin ardından fabrikamızı yeniden inşa ettik. Sigorta şirketi ödeme konusunda da bize çok kolaylık sağladı. Yangının üzerinden bir ay kadar kısa bir süre geçmişti ki alacağımız hesabımıza gönderildi.”

Sigorta yaptırmayı unutmayın

Adnan Akdaş, sigortaya karşı ülkemizde olumsuz bir bakış açısının bulunduğunu belirterek, “Bu olumsuz bakış açısının sebebi belki de sigortanın tam olarak tanıtılmamasından kaynaklanıyor. Bence başta sigorta şirketleri, sigortacılığın bilinirliğini artırmak için daha fazla çaba harcamalı. Benim yaşadığım gibi sigorta memnuniyeti yaşayanların örnekleri de insanlara anlatılmalı.

Yangın teminatının olduğu kapsamlı iş yeri poliçem olmasaydı, bugüne kadar ki kazancımın hepsi heba olacaktı. Bu poliçeyi imzalarken acentem çok iyi yönlendirdi. Sözleşmede hiçbir eksik yoktu. İş yeri sahibi olan arkadaşlara hep şunu tavsiye ediyorum. Sigorta yaptırmaktan kaçınmasınlar. Yeter ki imzaladıkları poliçenin ne gibi teminatlar sağladığını iyi bilsinler” diye konuştu.