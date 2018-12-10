Ekmekten çıkan cisimle şoke oldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan bir kişi, sabah kahvaltısı için sofraya koyduğu ekmeğin içinden çıkan cisim ile şaşkınlık yaşadı

10 Aralık 2018, Pazartesi 21:11
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Ekmekten çıkan cisimle şoke oldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Ertuğrul M., sabah kahvaltı yapmak için ilçede bulunan bir fırından ekmek aldı.

Kahvaltı hazırlıklarının ardından sofraya oturan ve ekmeği ikiye bölen genç, ekmeğin içerisinde gördüğü cisim ile şaşkınlık yaşadı. Cismin ne olduğunu bilmediğini belirten genç, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

'HAYATIMDA İLK DEFA GÖRDÜM'

Fırın hakkında gereğinin yapılmasını isteyen genç, “Hayatımda ilk defa gördüm. Bunun gereğinin yapılmasını istiyorum. Allah’tan yemedim. Çok değişik bir cisimdi. Bu kadar pis bir şey görmedim. Konuyu CİMER’e de yazacağım. Konunun peşini bırakmayacağım” dedi. 

ANTALYA (İHA)

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