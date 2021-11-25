Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Olağanüstü değil planlı bir toplantıydı. İyi bir görüşme oldu. Faydalı bir bilgilendirmeydi. Sektör ve BDDK birbirleri ile uyum içerisindedir. Bankacılık sektörümüz çok güçlü ve genel değerlendirmelerimiz de bu yönde. Bankacılık sektöründe Türkiye'de ve dünyada en iyi, en başarılı sektörlerden biri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Etilerde bulunan Türkiye Bankalar Birliğindeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEOsu Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceosu Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.