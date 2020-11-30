Ekonomide 25 yıllık büyük

POSTA, son 25 yılda baş döndüren değişime şahit oldu. Bu değişimin başında da ekonomi yer alıyor. Özellikle 90’lı yıllarda bilgisayar teknolojilerinin ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla ekonomik aktiviteler baştan aşağı yeniden dizayn edildi. Sanayi devriminden sonra oturan ekonomik yapı ve endüstriyel üretim anlayışı son 25 yılda baştan yazıldı diyebiliriz. Teknolojideki değişimi ve bunun üretim hayatındaki etkinliğini en çok hisseden ülkelerden biri Türkiye.

Artan potansiyel

Küreselleşmenin hızlandığı 90’lı yıllardan itibaren Türkiye’de teknolojinin üretime entegrasyonu verimi, kaliteyi ve buna bağlı olarak artan ihracatı, istihdamı, büyümeyi beraberinde getirdi. 1995-2020 yılları arasındaki rakamsal değişim gelinen noktayı özetliyor. Kişi başına gelir 1995’te 2.759 dolarken 2019 sonu itibarıyla 9.213 dolara ulaştı. Yine yıllardır mücadele ettiğimiz ve halen istikrar açısından tehdit olarak algıladığımız enflasyon, 25 yıl önce yüzde 76 seviyelerindeydi. Bugün yüzde 11.89 ve bu seviyeler bile yüksek bulunuyor.

Rekorlarla geçen dönem

İhracat çeyrek asırda 21.6 milyar dolardan 180 milyar doların üzerine çıktı. 9 katlık artıştan söz ediyoruz! Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te ihracatı 226.6 milyar dolara çıkarma hedefi var.

Kriz şoklarına dayanaklılığı birçok kez test edilen sanayicimiz ve ihracatçımız özellikle son 15 yılda rekorlara imza attı. Önce 100 milyar dolarlık ihracat sınırı, sonra 150 milyar dolarlık psikolojik eşik aşıldı. Teknolojik dönüşümde Türkiye’nin yakaladığı ivmeyi en iyi özetleyen ise kilogram başına ihracat tutarı oldu. 1995 yılında 0.12 dolar olan kilogram başına ihracat, 2014 yılında 1.59 dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. 2019’da bir miktar geriledi, 1.36 dolar oldu. 2023 hedefi ise 2 doların üzerine çıkmak.

Milyarlarca dolar çekti

Rakamlarda her alanda görülen pozitif performans Türkiye ekonomisindeki büyümeyi özetliyor. Bunun yanında Türkiye’nin coğrafi konumu ve üretim kapasitesini destekleyen yetişmiş işgücü, iş yapma kolaylığında üst sıralarda yer alması birçok firmanın gözünden kaçmadı. Asya’dan Avrupa ve Amerika’ya kadar binlerce şirket buradaki potansiyele güvendi ve milyarca dolarlık kalıcı yatırımlar yaptı. 1995’te 3.161 olan yabancı sermayeli şirket sayısı 100 bini aştı. Bu şirketler şu ana kadar 200 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Sanayi, tekstil, gıda, bankacılık, tarım... Yabancı sermayeli şirketler onlarca alanda faaliyet gösteriyor. Yabancı sermaye sanayideki dönüşüme çok önemli katkılar sundu.

Ekonomide başı otomotiv çekiyor

Sanayi alanındaki gelişmede lokomotif sektör ise otomotiv oldu. POSTA Gazetesi’yle yaşıt son 25 yıllık dönemde en güçlü atılım otomotiv sanayiinde görüldü. Toyota’nın rahmetli iş insanı Sakıp Sabancı tarafından ikna edilip ülkemizde yatırım yapmasıyla başlayan süreçte, Toyota’yı Honda, Hyundai ve Ford takip etti. Bugün Türkiye, otomobil üretiminde dünyada söz sahibi ve merkez ülkelerden. Türkiye 1996’da yurt dışına yalnızca 35 bin araç ihraç ederken 2017- 2018 yıllarında bu rakam 1.3 milyonu geçti. İhracatta otomotivin payı da yüzde 4’lerden yüzde 16’lara çıktı. Son veriler ihracatta otomotivin başı çektiğini gösteriyor.

60 yıllık hayale giden yol

Otomotiv ve otomotiv yan sanayiinde merkez haline gelen Türkiye, ilk otomobil girişimi Devrim’den tam 60 yıl sonra yerli otomobil projesini hayata geçirmek için de emin adımlarla yürüyor. İlk prototipi 27 Aralık 2019’da gösterilen yerli otonun üretileceği fabrikanın temelleri ise 18 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Gemlik’te atılmıştı. 22 milyar liraya kurulacak tesiste, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri üretim araç banttan inecek. Diğer yandan ülkemizde üretilen araçlarda ortalama yerlilik oranı yüzde 55’in üzerinde. Bazı markalarda yüzde 65’ler yakalanmış durumda. Yerli otomobil TOGG, yüzde 51 yerlilikte piyasaya çıkacak ve araçtaki yerlilik oranı 2026 yılında yüzde 68 seviyesine yükselecek.



