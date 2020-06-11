Ekonomi Ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi kabul edildi

Ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi kabul edildi

Ekonomi

Ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi kabul edildi

Ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

11 Haziran 2020, Perşembe 00:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bu yıl meydana gelen ve 7 ili etkileyen 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsayan, ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AA


İlgili Haberler
Bakan Albayrak'tan, 'dijital farkındalık' paylaşımıFed faiz kararını açıkladı



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AYM Başkanı: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye bu yoldan geri dönemez
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları yüzde 69 oranında tamamlandı