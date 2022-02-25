Ekonomi Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomi

Ekonomik güven endeksi belli oldu

Son dakika haberine göre, Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98,2 oldu.

25 Şubat 2022, Cuma 10:14 Son Güncelleme:
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Ekonomik güven endeksi ocak ayında 100,8 iken, şubat ayında %2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi %2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim güven endeksi %1,8 oranında azalarak 109,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında azalarak 118,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,8 oranında azalarak 119,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı.

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