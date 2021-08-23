Ekonomi Ekonominin yeni yol haritası belli olacak! Fuat Oktay'dan önemli açıklama!

Ekonominin yeni yol haritası belli olacak! Fuat Oktay'dan önemli açıklama!

Ekonomi

Ekonominin yeni yol haritası belli olacak! Fuat Oktay'dan önemli açıklama!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu. Ekonominin yol haritası için tarih veren Oktay, 'Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz.' dedi.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 11:12 Son Güncelleme:
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında toplandı. Oktay yaptığı açıklamada, "Toplantımızda makro tahminleri ve ekonomimizin yeni yol haritamızı ele alacağız. Sürdürülebilir, güçlü bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönündeki adımlar tüm paydaşlarla hızla yürütülmektedir. Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz." dedi.

 Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında toplandı. Oktay yaptığı açıklamada, "Toplantımızda makro tahminleri ve ekonomimizin yeni yol haritamızı ele alacağız. Sürdürülebilir, güçlü bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönündeki adımlar tüm paydaşlarla hızla yürütülmektedir. Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu. Oktay, "Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz" diye konuştu.

"EYLÜL AYININ İLK YARISINDA ORTA VADELİ PROGRAMIMIZI YAYINLAYACAĞIZ"

"Yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde güçlü göstergeler mevcut. Hedefimiz 210 milyar dolar civarında ihracata ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz."


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