Ekonomiye 150 milyar liralık katkı yaptı

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Google arama, görüntüleme, alışveriş, YouTube, Google Haritalar, Google Benim İşletmem, G Suite, Google Bulut Platformu, Android, Google Play ve diğer Google uygulama ve inisiyatiflerinden oluşan Türkiye’deki dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar liraya ulaştı. 2023’te bu payın yüzde 4.7 seviyelerine ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.

1.4 MİLYON KİŞİYE İŞ

Bu dijital ekosistemin bugüne kadar toplam 1.4 milyon kişilik istihdam sağladığına da dikkat çeken Keteloğlu, şöyle devam etti:

“Dijital ekosistemin Türkiye ekonomisine katkısının 5 yıl içinde 2 kattan daha fazla artacağını düşünüyoruz. Android’in Türkiye ekonomisine katkısının 2023 yılında 193 milyar liraya ulaşarak gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2.7’sini oluşturacağını öngörüyoruz.”

ESNAFA 8.5 MİLYON DOLAR HİBE

Google pandemi döneminde esnafa 12 milyon dolarlık kredi desteği sağladı. Bunun 8.5 milyon doları reklam hibe desteği, 3 milyon doları da kredi şeklinde verildi. Google, Dijital Türkiye Platformu ile de 1.5 milyon birey ve esnafa dijitalleşme yolculuğuna arkadaşlık etti. Şirket son olarak sahne emekçilerinin dijital yetenekler kazanacağı ‘Sahne 2.0’ programına 275 bin dolar hibe etti.

MECLİS’E BİLGİ VERİLDİ

Bu arada Google yetkilileri dün Meclis Dijital Mecralar Komisyonu’nda milletvekillerine şirketin politikaları hakkında bilgi verdi. Google Reklamcılık ve Pazarlama Şirketi Kamu Politikaları ve Hükümet İlişkileri yetkilisi Erkan Kaptan, dünya nüfusunun yarısından fazlasının çevrimiçi olduğuna işaret ederek, “Google felsefesiyle ürün ve hizmetlerimizin dünyaya fayda sağlaması için çalışıyoruz. Bu bağlamda bize güvenen ve hizmetlerimizi kullanan insanlara karşı sorumluluklarımızı biliyor ve ciddiye alıyoruz” dedi.

2 BİN ÜNİVERSİTELİYE BURS

Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu Politikaları ve Hükümet İlişkileri Müdürü Zeynep Güven ise Türkiye için özel tasarlanan 7 aylık Oyun ve Uygulama Akademisi’nin dün 76 ilden 200’den fazla üniversiteden 2 bin bursiyer ile başladığını ifade etti. Güven, Google’ın 200’ü aşkın ülkede kullanıldığını aktardı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da sosyal ağ şirketlerinin Türkiye’de temsilcilik açmasına önem verdiklerini kaydederek, sosyal ağlarda bir boşluk olduğuna dikkat çekti.