Ekonomiye 396 milyarlık kaynak

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Kaynaklarımızı ve yaklaşık bir asırlık tecrübemizi, ülke ekonomisinin istikrarı için kullanmaya devam ettik.

Bankamızın konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam destek, 305.8 milyar TL’si nakdi kredi, 90.3 milyar TL’si gayrinakdi kredi olmak üzere 396.1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti” dedi.

Mevduatta lider

Banka, konsolide aktif büyüklüğünü 526.3 milyar TL’ye yükseltti. 9 ayda konsolide bazda 4.5 milyar TL net kâr elde eden banka, özkaynak büyüklüğünü konsolide bazda bir önceki yılsonuna göre yüzde 10.1 artırarak 61.2 milyar TL seviyesine çıkardı.

Banka, konsolide mevduat hacmini ise yılsonuna göre yüzde 8.4 artırarak 269.9 milyar TL seviyesine çıkardı ve mevduatta özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürdü.