Ekonomiye 442 milyarlık kaynak

Nakdi kredilerinde aynı dönemde yüzde 12.5 artış sağlayan Halkbank, toplam kredilerini ise yüzde 10.6 artışla 441.5 milyar TL’ye yükseltti. Esnaf, sanatkar ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) özel çözümler üretmeyi sürdüren Halkbank’ın, KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı ise yüzde 19.4 olarak gerçekleşti. Bankanın toplam mevduatı ilk çeyrekte (ocak, şubat, mart) yüzde 9.9 artışla 327.2 milyar TL oldu.

Banka, ilk çeyrekte 825 milyon TL net kâr elde etti. Türkiye’nin yeni yıla mali anlamda pozitif göstergelerle başladığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamız bu yılın başında hedeflerini belirlerken istihdama ve ihracata odaklandı, firmaları özellikle bu yönde teşvik edecek ürünlere öncelik verdi” diye konuştu.







