Ekonomiye rekor katkı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatını inceledi. Pakdemirli, Yusufeli’nin Türkiye’nin en yüksek barajı olduğunu belirterek “550 megavatlık bir gücü olacak. Haziran 2021’de devreye girecek. Yıllık 300 milyon dolar doğalgazdan tasarruf sağlayacağız” diye konuştu.

KURBANLIK YETERLİ

Barajın kendini 7 yılda amorti edeceğini ifade eden Bekir Pakdemirli, ekonomiye yıllık katkısının ise 1.5 milyar lira olacağına vurgu yaptı. Kurban Bayramı öncesi hayvan sayısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Pakdemirli “Geçen yıl 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş kesilmiş. Bu yıl ise hazırlığımız 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş. Kesimlerden yaklaşık 300 bin ton et bekliyoruz” dedi.

ET FİYATI DEĞİŞMEZ

Et fiyatlarında da önemli bir değişiklik beklemediklerini söyleyen Bekir Pakdemirli, vatandaşların kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet, doğum tarihi, annesi-babası kim gibi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla geliştirilen HaySag mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini de önerdi.

ELEKTRİKLİ TRAKTÖR

Bakan Pakdemirli, Türkiye’de elektrikli traktör üretimi için ise çalışmaların sürdüğünü belirterek “5-6 ayda prototipi medyana getirdik. Bu artık bir gelişim sürecine girecektir. Ana amacımız devlet olarak bu traktörü üretmek değil, özel sektörün yapması ve teşvik verilmesi. 1-1.5 yıl içerisinde bu üretim gerçekleşebilir” diye konuştu.