EKPSS ertelendi mi? EKPSS ne zaman yapılacak?

11 Ekim 2020 tarihinde uygulanması beklenen EKPSS'nin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun öneri doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

2020-EKPSS'nin Uygulanma Tarihine İlişkin Açıklama

Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.



