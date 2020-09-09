EKPSS ertelendi mi? EKPSS ne zaman yapılacak?
2020 EKPSS'nin ertelenmesi ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanlığı tarafından yapıldı. ÖSYM Başkanlığı 2020 EKPSS'nin ertelendiğini duyurdu. Peki EKPSS iptal mi, ne zaman yapılacak?
09 Eylül 2020, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme:
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11 Ekim 2020 tarihinde uygulanması beklenen EKPSS'nin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun öneri doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
2020-EKPSS'nin Uygulanma Tarihine İlişkin Açıklama
Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
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