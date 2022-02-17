5-14 Ocak tarihlerinde alınan EKPSS tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçları açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce Twitter’dan paylaştığı duyuru ile 2022 EKPSS yerleştirme sonuçlarının 17 Şubat 2022’de açıklanacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kura çekilişinin ardından ÖSYM Twitter sayfası üzerinden EKPSS yerleştirme tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu...

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmî Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli memur alımı yerleştirme sonuçlarının, 17 Şubat 2022’ye ertelendiğini duyurmuştu.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile EKPSS yerleştirme tercih sonuçlarının açıklandığı belirtildi.









ÖSYM, EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek. Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili olarak adaylara ve kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

2022 EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Kurumlar, yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere direkt yerleştirildiği kuruma başvuruda bulunacak, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

2022 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS 24 Nisan 2022’de yapılacak. Sonuçlar da 20 Mayıs'ta ilan edilecek.

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul seviyesinde kuraya başvuruda bulunanlar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

6.1 Kadrolar için aranan öğrenim seviyesi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edilmesi durumunda söz konusu tercih iptal edilir.

6.2 657 sayılı Kanunun 36’ıncı maddesine göre 11’inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar bile bu tercihleri dikkate alınmayacak.

6.3 657 sayılı Kanunun 41’inci maddesine göre; öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecek. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecek. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

6.5 2018 veya 2020-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1'den tercih yapamazlar.