Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçları için binlerce engelli devlet memuru adayı ÖSYM’nin yapacağı son dakika açıklamalarını bekliyor. 2022 EKPSS tercih işlemlerinin üzerinden iki haftayı aşkın süre geçti ve her geçen saatle birlikte heyecan tırmanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS yerleştirme işlemleri yine kurumun AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ne zaman belli olur? İşte detaylar…

2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? NE ZAMAN BELLİ OLUR?

2022 EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı ve ÖSYM’den de ne zaman açıklanacağına dair bir bilgilendirme yapılmadı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl 19 Ocak tarihine kadar yapılan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle 2022 EKPSS sonuçlarının da önümüzde hafta açıklanacağı tahmin ediliyor.

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EKPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yerleştirme sonuçlarını ÖSYM AİS sayfası üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlarla ilgili olarak kurumlara ve adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Kurumlar EKPSS yerleştirme bilgilerine, dijital ortamda mevcut erişim şifreleri ile ulaşabilecekler. Bu amaçla henüz internet erişim şifresine sahip olmayan kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi almaları gerekmektedir.

Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

EKPSS yerleştirmesi yapılırken sınava girilen cinsiyet, öğrenim düzeyi, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek ve bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edilmesi durumunda söz konusu tercih iptal edilecektir.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim seviyesinden aldığı en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme işleminde adaylar tercih sıralarına ve puanlarına bakılarak kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.