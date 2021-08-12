Ekran bağımlılığıyla mücadele için 4 kural

1) DENETLEYİN

Küçük yaşlardan itibaren nasıl çocuğunuzu dışarıdaki tehlikelerden koruyorsanız aynı yaklaşımı internet kullanımında da göstermelisiniz. Çocuğunuzun hangi amaçla internet kullandığını denetleyin. İdeal kullanım biçimleri; bilgi edinme, okulla ilgili aktiviteler ve haberleşme şeklindedir. Dijital oyun konusuna gelince... Şiddet içermemesi koşuluyla çocuğunuza zaman sınırı koyarak oyun oynamasına izin verebilirsiniz.

2) SÜREYI BIRLİKTE BELİRLEYİN

Normalde (salgın olmadığı zamanlarda) çocuk ve gençlerin günlük bilgisayar kullanımının 1-2 saati geçmemesi önerilir. Ancak salgın sırasında evde daha fazla vakit geçiren çocuk ve gençlerde 1-2 saat kullanım sınırlaması gerçekçi olmayabilir. Bu durumda ebeveynler, çocukları ile birlikte onların ihtiyacını karşılayabilecek ama sınırları belli kullanım periyotları planlamalı. Bu plan içinde hangi saatlerde internetin açık ve kapalı olacağı net olarak belirlenmeli. Yine bu plan içerisinde kurallara uyulmadığında ne olacağı da açığa kavuşturulmalı.

3) DERS ARASINDA İZİN VERMEYİN

“Çocuklar ve gençler için internet kullanmanın uygun zamanı nedir?” sorusu önemlidir ve ailelerin en çok merak ettiği sorulardan biridir. Yanıt ise basit: Ödevden önce, ders arasında, sosyal etkinliklerin ya da aile içi etkinliklerin yerini alacak şekilde kullanıma izin vermeyin. Yine yemek saatlerinde, sırasında ya da uykudan önce internet başında olmamasına dikkat edin. İnternet kullanım periyodunu, çocuğun yapacak bir şeyinin olmadığı zamanlara denk getirin. Başlangıç ve bitiş zamanını belirleyerek çocuğa izin verin.

4) TEMEL BİLGİLERİ ÖĞRENİN

Çocuğunuza bilgisayar ve internet erişimi sağladığınızda görevinizin bittiğini düşünmeyin. Onu internette meydana gelen tehlikelerden korumak için internet ve bilgisayar kullanımını konusunda siz de bilgilenin. Örneğin çocuğunuzun kullandığı bilgisayarda ebeveyn denetimini açmayı öğrenebilir, internet sağlayıcınızdan çocukları zararlı içeriklerden koruyan paketleri satın alabilirsiniz.