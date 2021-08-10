Ekran bağımlısı çocukları bekleyen 9 tehlike

ÇEVRİM DIŞIYKEN DEPRESİF OLABİLİR

İnternet kullanımını azaltma girişimleri sırasında internet kullanma isteğiyle ilgili aşırı zihinsel uğraş, kızgınlık, gerginlik huzursuzluk yaşanabilir. Çocuk çevrimdışı olduğunda kendini bunalmış, depresif hissedebilir. Ebeveynler ve gençler internet kullanımını azaltma girişimleri sırasında bu belirtileri yaşayacağını ve internetten uzak kaldıkça belirtilerin azalacağını bilmeli.

İLETİŞİMİ SEKTEYE UĞRATABİLİR

Akşam işten gelen ebeveynlerin TV başında, çocukların ise internet veya ekran başında olmaları, birbirleriyle iletişimi zayıf ya da hiç olmayan bir aile yapısına neden olur. Televizyon ve bilgisayar tek yönlü, çocuğun aktif etkileşimde olamadığı bir araçtır. Çocukların ebeveynleri ve yaşıtlarıyla zaman geçirmelerini engeller. Çocuğun dil ve sosyal etkileşim becerilerini sekteye uğratır.

PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİ ZAYIFLATIR

Ekran kullanımının uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı çocuk ve gençlerin problem çözme becerilerini olumsuz etkiler. Aşırı internet kullanımının sosyal ilişkiler kurmak için gerekli olan beceriyi ve sabrı yok ettiğine inanan çalışmacıların sayısı her geçen gün artıyor.

OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜR

Uzun süreli ekran maruziyeti dikkati bozar, uzun süre aynı şeye odaklanmayı olumsuz etkiler. Bütün bunlar çocukların akademik performanslarını olumsuz etkiler. İnternet kullanımı arttıkça derslere girmek ya da okula devam etmede isteksizlik ortaya çıkabilir.

UYKU SORUNLARI YAPAR

Çok geç uyuma ya da uyumama şeklinde sorunlar ortaya çıkabilir. Çocuklar ya da gençler bir süre sonra neredeyse tüm zamanlarını internet başında geçirmeye başlarlar.

OMURGA AĞRISINA NEDEN OLUR

Ekrana bakarken öne eğilme; omurga bozuklukları ve ağrıya, gözlerde kuruma ve tahrişe, görme bozukluğuna, kollarda ve parmaklarda uyuşma ve ağrıya, baş ağrısı gibi yakınmalara neden olabilir. 7ŞIŞMANLATIR Ekranın başında uzun zaman geçirme fiziksel aktivitelerin azalmasına, ekran başında yeme ile birlikte obezitenin ortaya çıkmasına neden olabilir.

ŞIDDETE EĞILIMINI ARTIRIR

İnternetteki şiddet içerikli oyunlar çocuk ve gençlerin dünyaya, adalete, vicdana yönelik algılarını, değerlerini değiştirir. İnternet kullanan gençlerin şiddete eğilimleri artabilir. Yine internette kontrolsüz vakit geçiren çocuk ve gençlerin “siber zorbalık” olarak tanımlanan kasıtlı, saldırgan tutumlara maruz kalma riski de yükselir.

RUHSAL BOZUKLUKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

internet kullanımı bazen ruhsal bozukluklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Bazen de sorunlu internet kullanımına bu bozukluklar eşlik edebilir. İnternet kullanımının ilişkili olduğu ruhsal bozukluklar şunlar: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), Kaygı bozuklukları, Depresyon