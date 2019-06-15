Ekrana değil hayata bakın
18 milyon öğrenci dün karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ailelere “Tatil sadece bilgisayar ekranı karşısında yaşanmaz” diye seslenip çocuklarıyla vakit geçirmelerini istedi.
Bakanlığın ailelere yönelik hazırladığı 73 önerilik listeyi bir POSTA gazetesi alıp kesip saklayın:
■ Bir çiçek dikin ve büyütün.
■ Doğa yürüyüşü yapın.
■ Üç ağaç türü öğrenin.
■ Beş taş oynayın.
■ Müze ziyareti yapın.
■ Birlikte bir ağaca çıkın.
■ Mevsim meyvelerinin çekirdeklerini toprağa ekin.
■ Sokaktaki taşları kaldırarak altında solucan ve böcek arayın.
■ Bir bilim insanının hayatını araştırın.
■ Sokak hayvanlarına su verin.
■ Salıncak kurun.
■ Birlikte yemek yapın.
■ Yeni bir masal öğrenin.
■ Uçurtma yapıp uçurun.
■ Kağıttan gemi yapmayı öğretin.
■ Çocukluk anılarınızı anlatın.
■ Sokaktan topladığınız taşları boyayın.
■ Otlardan düdük yapmayı öğretin.
■ İp baskısı yapın.
■ Birlikte evinizi temizleyin.
■ Birlikte bisiklete binin.
■ Birlikte satranç oynayın.
■ Bir dünya haritası edinerek ülke bulma oyunu oynayın.
■ Çocuğunuza yüksek sesle kitap okuyun.
■ Kurabiye, kek ve benzeri bir şey yaparak komşularınıza götürün.
■ Su ve enerji tasarrufu yöntemlerini birlikte öğrenin.
■ Birlikte film izleyin.
■ Senarist ve yönetmeni birlikte araştırın.
■ Birlikte yürüyüş yapın ve adımlarınızı sayın.
■ Birlikte bir hikaye yazın.
■ Düğme ve sökük dikmeyi öğretin.
■ Kuşlara yem verin.
■ Çivi çakmayı öğretin.
■ Birlikte kitap okuyun.
■ Aile büyüklerini ziyaret edin.
■ Saklambaç oynayın.
■ Birlikte ip atlayın.
■ Birlikte bir tekerleme öğrenin.
■ Birlikte bir şiir ezberleyin.
■ Birlikte bir mektup yazın ve postalayın.
■ Bir karınca yuvası bulun ve ekmek kırıntıları bırakın.
■ Çamaşır katlamayı ve ütü yapmayı öğretin.
■ Pencereden bakıp gördükleriniz hakkında konuşun.
■ Birlikte reçel yapın.
■ Farklı ağaçlardan yapraklar toplayın ve bir deftere yapıştırın.
■ Birlikte limonata veya meyve suyu yapın.
■ Birlikte ilk yardım öğrenin.
■ Birlikte kuşları gözlemleyin.
■ Üç farklı kuş ve balık türü öğrenin.
■ Bir ihtiyaç sahibine birlikte yardım edin.
■ Bir tanıdığınızla röportaj yapın.
■ Birlikte bir takı tasarlayın.
■ Birlikte top oynayın.
■ Doğadan topladığınız malzemelerle bir fotoğraf çerçevesi yapın.
■ Bir yemek öğretin.
■ Kütüphaneye üye olun.
■ Birlikte ekmek yapın.
■ Ailece yere uzanıp yıldızları izleyin.
■ Büyük bir tepeye tırmanın.
■ Size özel bir selamlaşma bulun.
■ Bir makine veya cihazı sökerek parçalarını yerine takın.
■ Birlikte sofra kurun.
■ Yoğurt yapmayı öğretin.
■ Sessiz sinema oynayın.
■ Doğada yön bulmayı öğretin.
■ Evin ihtiyaç listesini hazırlatın.
■ Birlikte resim yapın.
■ Güneşin doğuşunu ve batışını izleyin.
■ Yeni bir dilde selamlaşma ve teşekkür etmeyi öğrenin.
■ Bir kitapçıya gidin.
■ Birlikte basit bir deney yapın.
■ Birlikte bir fidan dikin.
■ Bir akvaryumu gözlemleyin ve ilginizi çeken detayları not alın.
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