Ekrana değil hayata bakın

Bakanlığın ailelere yönelik hazırladığı 73 önerilik listeyi bir POSTA gazetesi alıp kesip saklayın:

■ Bir çiçek dikin ve büyütün.

■ Doğa yürüyüşü yapın.

■ Üç ağaç türü öğrenin.

■ Beş taş oynayın.

■ Müze ziyareti yapın.

■ Birlikte bir ağaca çıkın.

■ Mevsim meyvelerinin çekirdeklerini toprağa ekin.

■ Sokaktaki taşları kaldırarak altında solucan ve böcek arayın.

■ Bir bilim insanının hayatını araştırın.

■ Sokak hayvanlarına su verin.

■ Salıncak kurun.

■ Birlikte yemek yapın.

■ Yeni bir masal öğrenin.

■ Uçurtma yapıp uçurun.

■ Kağıttan gemi yapmayı öğretin.

■ Çocukluk anılarınızı anlatın.

■ Sokaktan topladığınız taşları boyayın.

■ Otlardan düdük yapmayı öğretin.

■ İp baskısı yapın.

■ Birlikte evinizi temizleyin.

■ Birlikte bisiklete binin.

■ Birlikte satranç oynayın.

■ Bir dünya haritası edinerek ülke bulma oyunu oynayın.

■ Çocuğunuza yüksek sesle kitap okuyun.

■ Kurabiye, kek ve benzeri bir şey yaparak komşularınıza götürün.

■ Su ve enerji tasarrufu yöntemlerini birlikte öğrenin.

■ Birlikte film izleyin.

■ Senarist ve yönetmeni birlikte araştırın.

■ Birlikte yürüyüş yapın ve adımlarınızı sayın.

■ Birlikte bir hikaye yazın.

■ Düğme ve sökük dikmeyi öğretin.

■ Kuşlara yem verin.

■ Çivi çakmayı öğretin.

■ Birlikte kitap okuyun.

■ Aile büyüklerini ziyaret edin.

■ Saklambaç oynayın.

■ Birlikte ip atlayın.

■ Birlikte bir tekerleme öğrenin.

■ Birlikte bir şiir ezberleyin.

■ Birlikte bir mektup yazın ve postalayın.

■ Bir karınca yuvası bulun ve ekmek kırıntıları bırakın.

■ Çamaşır katlamayı ve ütü yapmayı öğretin.

■ Pencereden bakıp gördükleriniz hakkında konuşun.

■ Birlikte reçel yapın.

■ Farklı ağaçlardan yapraklar toplayın ve bir deftere yapıştırın.

■ Birlikte limonata veya meyve suyu yapın.

■ Birlikte ilk yardım öğrenin.

■ Birlikte kuşları gözlemleyin.

■ Üç farklı kuş ve balık türü öğrenin.

■ Bir ihtiyaç sahibine birlikte yardım edin.

■ Bir tanıdığınızla röportaj yapın.

■ Birlikte bir takı tasarlayın.

■ Birlikte top oynayın.

■ Doğadan topladığınız malzemelerle bir fotoğraf çerçevesi yapın.

■ Bir yemek öğretin.

■ Kütüphaneye üye olun.

■ Birlikte ekmek yapın.

■ Ailece yere uzanıp yıldızları izleyin.

■ Büyük bir tepeye tırmanın.

■ Size özel bir selamlaşma bulun.

■ Bir makine veya cihazı sökerek parçalarını yerine takın.

■ Birlikte sofra kurun.

■ Yoğurt yapmayı öğretin.

■ Sessiz sinema oynayın.

■ Doğada yön bulmayı öğretin.

■ Evin ihtiyaç listesini hazırlatın.

■ Birlikte resim yapın.

■ Güneşin doğuşunu ve batışını izleyin.

■ Yeni bir dilde selamlaşma ve teşekkür etmeyi öğrenin.

■ Bir kitapçıya gidin.

■ Birlikte basit bir deney yapın.

■ Birlikte bir fidan dikin.

■ Bir akvaryumu gözlemleyin ve ilginizi çeken detayları not alın.

İYİ TATİLLER...