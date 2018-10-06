Ekranın yeni ikilisi: Cihan ve Mahir
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Litre Gözyaşı, yarın akşam (7 Ekim Pazar) ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Med Yapım – Mf Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Serhan Şahin otururken, senaryosunu Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen kaleme alıyor
Bir Litre Gözyaşı’nın genç ve yetenekli başrolleri Miray Daner ve Mert Yazıcıoğlu dizide Cihan ve Mahir karakterlerini canlandıracak. Hayat dolu güzel bir genç kız olan Cihan ile asi ruhlu Mahir’in tesadüfi karşılaşmaları önce çok güçlü bir arkadaşlığa sonrasında ise sürpriz olaylara sebep olacak. İkili herkesin kalbine dokunacak.
Bir Litre Gözyaşı, yarın akşam (7 Ekim Pazar) saat 20.00’de Kanal D’de!