Ekranın yeni ikilisi: Cihan ve Mahir

Bir Litre Gözyaşı’nın genç ve yetenekli başrolleri Miray Daner ve Mert Yazıcıoğlu dizide Cihan ve Mahir karakterlerini canlandıracak. Hayat dolu güzel bir genç kız olan Cihan ile asi ruhlu Mahir’in tesadüfi karşılaşmaları önce çok güçlü bir arkadaşlığa sonrasında ise sürpriz olaylara sebep olacak. İkili herkesin kalbine dokunacak.

Bir Litre Gözyaşı, yarın akşam (7 Ekim Pazar) saat 20.00’de Kanal D’de!