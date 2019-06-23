Ekrem İmamoğlu eşi ve oğlu ile oyunu kullandı

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü Haldun Taner İlköğretim Okulu'na geldi.

EŞİ VE OĞLU DA YANINDA

Ekrem İmamoğlu oy kullanmaya eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte geldi ve oylarını kullandı.

"HAYIRLI OLSUN"

Oy kullandıktan sonra bir açıklama yapan İmamoğlu, "Halkımız bugün vicdanlarıyla en doğru kararı verecektir. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak. Bu seçim bir çok yönüyle bundan sonraki seçimlerin stratejilerine katkı sunacaktır. Elbette helalleşelim ama bundan sonra da bu hataları yapmayalım. Hayırlı olsun." dedi.











