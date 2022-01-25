İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşanan kar esaretinde İmamoğlu'nun balıkçıda olması tartışma konusu oldu.





'1 SAATLİK YEMEK MOLAM KONUŞULUR OLDU'

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor. 3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." dedi.

"17.47'DE GİRİP 20.49'DA ÇIKIYOR"

Gazeteci Melik Yiğitel CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Yemek yemek elbette bir doğal ihtiyaç. Rumeli Kavağı'na o kadar yol gidip 1 saatlik yolu, 17.47'de girip 20.49'da çıkıyor yemekten. Yemek molası dediğiniz şey böyle bir şey değil. Daha önceden rezarvasyon yapılmış. Dese ki İngiliz Büyükelçisi ile randevulaştım derseniz başka. Ama siz bir saatlik yemek molası derseniz olay başka yere gider. Üstelik kar yağışı başladıktan sonra gidiyorsunuz. Bu Avrupa ülkelerinde istifa bile getirir." dedi.

BAKAN VARANK'TAN TEPKİ

Bakan Varank, İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası yaşanan aksaklıklara ilişkin, "Bakın bu millet size Türkiye’nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul’da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış, onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz geliştirsinler. Bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı seviyor. İçeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen bizler babayiğit müteşebbislerimizle birlikte Türkiye'yi 2022'de de sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam rotasında tutmayı sürdüreceğiz. Enerji yatırımları da bu hedeflere ulaşmamızın teminatı olacak. Ben bu vesileyle gerek ülkemizde yerleşik üreticileri gerekse global firmaları benzer yatırımları yapmak üzere Türkiye’ye davet ediyorum" dedi.