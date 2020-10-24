Siyaset Ekrem İmamoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu corona virüse yakalandı.

24 Ekim 2020, Cumartesi 12:08 Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun corona virüs testi pozitif çıktı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

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Corona virüs tedavi süreci başlayan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.



Vali Yerlikaya'dan telefon 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya corona virüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Vali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim" notuyla paylaştı.

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