Eksi 10 derecede klip çekimi
İrlanda’da yaşayan ve türkülerimizi yurtdışında tanıtan Aslı Stokes, yeni teklisi 'Anladım' ile Türk müzikseverlere ‘merhaba’ dedi.
Aslı Stokes, söz ve müziği Gülsün Çetinkaya’ya ait olan, aranjörlüğünü Ferdi Karameşe’nin yaptığı, klibini ise Cem Hamdi Kaya'nın çektiği 'Anladım' şarkısını çıkardı.
İrlanda’nın eşsiz manzarası eşliğinde sabahın ilk ışıklarında başlayan çekimler iki gün sürdü. Klip çekimi, Swords kalesinde eksi 10 derece soğukta, sert ve soğuk hava şartlarında çekildi.
Hayatını Türk Halk Müziği’ne ve kültürüne adayan Aslı Stokes, ayrıca Türkiye İrlanda Kültür elçiliğini uzun yıllardır yürütmektedir.