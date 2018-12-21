Eksi 5 derece soğukta Volkan Konak konseri

Dondurucu soğuğa rağmen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nı dolduran binlerce Kırklarelili Volkan Konak ile birlikte sevilen şarkılarını söyledi.

"ONLAR BU ÜLKEYE HAYATLARINI VERDİ"

Sahneye çıkan Volkan Konak, havanın soğuk olmadığını belirterek "Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırklareli’ne geliş günü. Onlar silah arkadaşları ile birlikte bu ülkeye hayatlarını vermiş. O yüzden bu akşam bize de üşümek yok’’ dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Sahne performansından dolayı Konak’a teşekkür eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Bundan 88 yıl önce beyaz bir tren Kırklareli’ne geldi. İçinden çelik bakışlı mavi gözleri ile Mustafa Kemal indi" dedi.