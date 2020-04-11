Ekşi maya tarifi: Ekşi maya nasıl yapılır?
İçerisinde hiç bir katkı maddesi olmadan bir ekmek yapmaya ne dersiniz? Tabi bunun için önce ekşi maya tarifi ile başlamamız gerekiyor. Eğer sizde ekşi maya tarifi arıyor ya da ekşi maya nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ekşi maya tarifi, ekşi maya nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
11 Nisan 2020, Cumartesi 10:30 Son Güncelleme:
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Güzel ve lezzetli bir ekmek yapmanın tek sırrı evde ekşi maya yapımıdır. Eğer sizde ekşi maya tarifi arıyor ya da ekşi maya nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ekşi maya tarifi, ekşi maya nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Ekşi maya tarifi
Ekşi maya malzemeleri
- Su
- Un
- Cam kavanoz (temiz)
Ekşi maya yapılışı
Can kavanozun içine 200 gram un ve 200 gram su ilave edin. Temiz bir bezle örterek sıcak bir ortamda fermantasyonun başlaması için 1 gün bırakın. Bazı ortamlarda yarım günde fermente olurken bazı ortamlarda 4 günü buluyor.
Üzerinde minik baloncuklar oluşmaya başladığında maya yaşam belirtisi veriyor demektir. Mayanın yarısını kadarını alın. Un ve su ile mayayı besleyin. Diğer yarısını da kullanın. Mayayı kullanmadığınız zaman her gün aynı şekilde besleyin.
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