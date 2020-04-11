Güzel ve lezzetli bir ekmek yapmanın tek sırrı evde ekşi maya yapımıdır. Eğer sizde ekşi maya tarifi arıyor ya da ekşi maya nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ekşi maya tarifi, ekşi maya nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Ekşi maya tarifi

Ekşi maya malzemeleri

Su

Un

Cam kavanoz (temiz)

Ekşi maya yapılışı

Can kavanozun içine 200 gram un ve 200 gram su ilave edin. Temiz bir bezle örterek sıcak bir ortamda fermantasyonun başlaması için 1 gün bırakın. Bazı ortamlarda yarım günde fermente olurken bazı ortamlarda 4 günü buluyor.

Üzerinde minik baloncuklar oluşmaya başladığında maya yaşam belirtisi veriyor demektir. Mayanın yarısını kadarını alın. Un ve su ile mayayı besleyin. Diğer yarısını da kullanın. Mayayı kullanmadığınız zaman her gün aynı şekilde besleyin.