Eksik emekli maaşına dikkat!

Ocak ve temmuz aylarında yapılan zamların dışında emekli maaşları sabittir. Bazı durumlarda emekli maaşlarının eksik yattığı olabiliyor. Bunun da farklı nedenleri var. Son olarak üye olunmadığı halde bazı derneklerin emeklilerden yılda 36 lira aidat kesintisi yaptığı iddiaları eksik maaş tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Oysa herhangi bir muvafakatın yani iznin olmaması durumunda hiç kimse veya kurum kesinti yapamaz. Bu nedenle emekli olurken veya herhangi bir belgeyi imzalarken hangi şartları kabul ettiğinize aman dikkat edin. Üyesi olmadıkları halde emekli aylıklarından dernek adına aidat kesildiğini iddia eden vatandaşlardan biri, “1993’te emekli olan annemin ömrü boyunca üye olduğu hiçbir dernek yok. O dönem emekli olanlara imzalatılan bazı evrakların arasında bunu da imzalatmışlar diye düşünüyoruz” diyor.

Yani başta farkında olmadan imzalanan bir belge emekli vatandaşı mağdur etmiş durumda. Aynı durumla karşılamamak için okumadığınız belgeye imza atmayın.

Başka neler etkili?

Emekli maaşından yapılan bazı kesintiler sadece dernek üyelik aidatıyla sınırlı değil. Emekli maaşınızda azalma olduğunu düşünüyorsanız sebebi bilmediğiniz borçlarınız ya da muayene ücretiniz olabilir. Emekliler reçetedeki üç ilaca kadar 3 TL, üç ilaçtan sonra her bir ilaç için 1 TL katkı payı ödüyor. Ayrıca, reçete toplamının yüzde 10’u kadar da fark veriyor. İlaç ve reçete parası da maaştan kesiliyor. Ayrıca emekliler devlet hastanesinde muayene için 6 TL, eğitim ve araştırma hastanesinde 7 TL, üniversite hastanesinde 8 TL, özel hastanede de 15 TL katkı payı ödüyor.

Nafaka borcu varsa...

✘Devlet kurumuna borçlu olmanız (vergi borcu gibi) ve bu borcun icra takibine düşmesi sonucunda aylığınıza 1/4 oranında kesinti uygulanır.

✘Nafaka borcunuzun olması ve dava edilmeniz durumunda emekli maaşınız nafaka bedelinden azsa maaşınızın tamamına el konulabilir.

Dava açabilir

Kendi rızası dışında sahte imza yoluyla bir derneğe üye olduklarını fark eden emekliler ise sahte imzanın tespiti ve gerekli cezai işlemin uygulanması için bulundukları şehirlerdeki savcılıklardan kamu davası açılmasını talep edebilirler.

E-Devlet'ten öğrenin

Emekli aylığındaki kesintileri Emekli aylığındaki kesintileri öğrenmek isteyen emekliler bunu e-Devlet’ten kolayca öğrenebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız ‘Arama’ kısmına bağlı olduğunuz sigorta kolunu yazıp yanına ’emekli aylığı sorgulama’ yazarak sonuca hızlıca ulaşabilirsiniz.

e-hizmetler bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başlığı altında bulunan emekli aylığı kesintileri sayfasında geçmişe dönük arama da yapılabiliyor. İlgili ay ve yıl seçilerek geçmiş ay kesintileri de görülebiliyor. Ayrıca 4A, 4B, 4C muayene katılım payını sorgulamak isterseniz; giriş yaptığınız sayfadaki 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama sekmesini kullanabilirsiniz.