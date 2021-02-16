Eksik prime formül isteğe bağlı sigorta

Bu durumda ‘isteğe bağlı sigorta’ imdada yetişiyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri öderler ve bu şekilde emekli olabilirler.

Kimler yararlanır?

Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalının emekli olması için işe gitmesi gerekmez. Emekli veya malullük aylığı almayan kişiler ve sigortalı bir işte çalışmayanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir. Ayda 30 günün altında (part-time) sigortalı çalışanlar da bu sigortadan yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli bir diğer şart da 18 yaşını doldurmuş olmak. Dul ve yetim aylığı alanlar da isterse isteğe bağlı sigorta için başvurabilir.

Bağkur kapsamında

1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler, 4B yani eski adıyla Bağkur statüsünde değerlendiriliyor. İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak için ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, ‘isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi’ ile başvurmak gerekiyor. İsteğe bağlı olanlar düzenli prim ödeyip devlet destekli sağlık hizmeti de alabiliyor.

Aylık ne kadar?

Aylık prim tutarı en düşük 1.144 lira, en yüksek ise 8.586 liradır. Bu tutar her yıl asgari ücrete göre değişiyor. Ne kadar ödeyeceğinizi siz belirliyorsunuz. Yüksek öderseniz, emekliliğinizde alacağınız emekli aylığı yüksek olur.

Ne zaman maaş bağlanır?

ÖRNEK SORU: 1974 doğumluyum. İlk SSK başlangıç tarihim 1995 olup 154 gün primim var. Evlendim bırakmak zorunda kaldım. 4 çocuk annesiyim. Şimdi çalışmam imkânsız. Emekli olmak için ne yapmam lazım? GÜLŞEN

CEVAP: Doğumlarınızı sigorta başlangıç tarihinden sonraysa, aralarında iki yıl olan üç doğumunuzu borçlanarak toplan 2160 gün kazanabilirsiniz. Ayrıca isteğe bağlı olarak da 3086 gün de prim ödeyerek toplam priminizi 5400 güne tamamlamanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.



