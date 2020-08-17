Eksik Sigorta’ya dikkat!

Kurlardaki artışın sigorta sektörüne direk veya dolaylı etkileri olacağına dikkat çeken Hancıoğlu; “Yedek parça maliyetlerindeki artış, araç fiyatlarındaki yükselme ve medikal enflasyon hasar maliyetlerini arttıracaktır” vurgusu yaptı.

“Bu artışları ilerleyen dönemlerde hep birlikte izleyip yöneteceğiz” diyen Hancıoğlu, paylaşımında sigortalıları konu ile ilgili şöyle bilgilendirdi: “Bu dönemde en kritik konu sigortalıların kur artışı ile birlikte; TL cinsinden sigortalanan ancak gerçek değeri yabancı para cinsinden belirlenen mal; makine ve teçhizat gibi kıymetlerde oluşabilecek eksik sigorta riskidir. Bu nedenle poliçelerdeki teminat bedellerinin kur artışına istinaden yeniden gözden geçirilmesi ve bugünkü değeri ile teminat altına alınması için gerekli düzeltmelerin yapılması önemlidir. Elbette sigorta şirketleri hasar ödemelerinde kur değişimini göz önünde bulunduracaktır. Ancak her hangi bir problem yaşanmaması için tedbirin baştan alınmasında fayda var.”

Eksik sigorta nedir?

Poliçede gösterilen sigorta bedelinin sigortalı menfaatinin hasara uğradığı tarihteki gerçek değerinin altında kalması durumuna ‘eksik sigorta’ denir. Eksik sigortanın tespit edilmesi halinde sigortacı, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı kadar eksik sigorta öder.



