Beden Sağlığı Eksikliği kemiklerin zayıflamasına neden oluyor

Eksikliği kemiklerin zayıflamasına neden oluyor

Beden Sağlığı

Eksikliği kemiklerin zayıflamasına neden oluyor

D vitamini eksikliğinin, kemiklerin zayıflamasına neden olacağına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, bu durumun yetişkinlerde osteomalazi (kemik yumuşaması) çocuklarda ise raşitizme neden olduğunu hatırlattı. D vitamininin özellikle kemik erimesinin (osteoporoz) önlenmesinde yardımcı olduğunun altını çizdi.

11 Aralık 2020, Cuma 21:08 Son Güncelleme:
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D vitamini eksikliğinin belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte, eklem ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı ve zayıflığı, kemik ağrısı, uyuşma ve düşkün ruh hali en tipik belirtilerdir. D vitamininin özellikle eklem ağrısı ve osteoartirit (kireçlenme) ile ilişkisi olduğuna dair araştırmalar bulunduğunu belirten Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle devam etti: 

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“Yapılan bazı çalışmalar, düşük D vitamini seviyelerinin, eklem ve kas ağrısının artmasına neden olabileceğini gösteriyor. Dizlerinde ileri kıkırdak aşınması olan 158 hastada, kıkırdak aşınmasının derecesi ile D vitamini düzeyi karşılaştırılmış. 50 yaş üstünde ve çeşitli derecede diz ağrısı çeken kişilerle yapılan bu çalışmada, D vitamini eksikliği olan hastaların birçoğunun ileri kireçlenme bulguları olduğu görülmüştür.”

Dizde kireçlenmesi olan hastaların D vitamini seviyesinin mutlaka incelenmesi gerektiğine işaret eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Kireçlenme tedavi edilirken, d vitamini eksikliği de tedavi edilmelidir.” diye konuştu. 

Doktor önermedikçe kullanmayın

Güneş ışığını güvenli bir şekilde almak ve sağlıklı, dengeli beslenmenin çoğu insanın günlük D vitamini ihtiyacı için yeterli olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Vejetaryenler veya yaşlı yetişkinler de özellikle kışın yeterli D vitamini almakta zorlanabilir.

Bu durumda, bir uzmana başvurarak hekimin önerdiği D vitamini takviyesini almak doğru olur. Ancak gereğinde fazla D vitaminin zarar vereceği, hatta zehirlenmeye neden olabileceğini de unutulmamak gerekir. Doktor önermedikçe D vitamini kullanılmamalıdır” 

Yaşam tarzı değişikliği şart

Kireçlenme problemi olan hastaların hem sağlıklarını desteklemek, hem de semptomları hafifletmek için yaşam tarzı değişikliği yapmalarının gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle devam etti: “Etkilenen eklemin düzenli olarak, nazikçe egzersiz yapması ve gerilmesi, toplam vücut ağırlığına dikkat edilmesi, kilo fazlalığı varsa kilo verilmesi, diz üzerinde ağır iş yapılmaması ve sigarayı bırakmak gerekir.”

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