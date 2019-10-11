Ekşili Levrek nasıl yapılır?
Havaların soğumasıyla birlikte lezzetlenen deniz ürünlerinden omega-3 ve kalsiyum zengini taptaze levreğin tam zamanı! Levrek hem lezzeti hem de sahip olduğu protein, potasyum, sodyum, kalsiyum ve vitaminlerle bir yandan damağınızı şenlendirirken diğer yandan da sağlığınıza katkıda bulunuyor. Peki, Levrek nasıl yapılır? İşte Şef İbrahim Bayraktar’dan Ekşili Levrek tarifi…
Ekşili Levrek için Malzemeler
1 adet orta boy levrek, 1 adet haşlanmış patates, 2 adet orta boy kuru soğan, 2 adet defneyaprağı, 1 adet limon, 70 gram kaya koruğu, yarım sarı biber, yarım kırmızı kapya biber, 2 diş sarımsak, 10 gram tuz, 5 gram beyaz toz biber ve 60 gram tereyağı.
Ön hazırlık
Kaya koruğunu haşlayıp sonrasında sarımsak, sarı ve kırmızı biber eşliğinde kavurup kenara alın. Patatesleri haşlayıp soyun ve 1 cm kalınlığında halka şeklinde doğrayın. Son olarak domateslerin kabuklarını soyup mikserden geçirerek ön hazırlığı tamamlayın.
Hazırlanışı
Malzemeleri sırasıyla tavaya koyun. Tabana patatesleri dizip üzerine piyaz soğan, biraz domates sosu, defneyaprağı ve limonu dökün. Üzerlerini kapatıp ortası açık olacak şekilde yerleştirdiğiniz levreğin ortasına kavrulmuş kaya koruğu, domates sos, tuz, beyaz toz biber, çeyrek limon suyu ve biraz su ekleyerek kapağı kapatıp ocakta pişmeye bırakın. Son olarak tereyağını ilave ederek yemeğinizi lezzetlendirin.