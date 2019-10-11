Ekşili Levrek nasıl yapılır? Havaların soğumasıyla birlikte lezzetlenen deniz ürünlerinden omega-3 ve kalsiyum zengini taptaze levreğin tam zamanı! Levrek hem lezzeti hem de sahip olduğu protein, potasyum, sodyum, kalsiyum ve vitaminlerle bir yandan damağınızı şenlendirirken diğer yandan da sağlığınıza katkıda bulunuyor. Peki, Levrek nasıl yapılır? İşte Şef İbrahim Bayraktar’dan Ekşili Levrek tarifi…