Ekspertizi görüntülü yapın, hasarınızı hızlı tespit edin

Eksperler, Anadolu Sigorta’nın hasar portalı üzerinden riziko adresi ile ekspertiz adresinin konumlarını karşılaştırabiliyor; dijital harita imkânlarını kullanarak ekspertiz adresinin bulunduğu lokasyon etrafında gezinebiliyor; ekspertiz anında uygulama üzerinden ekspertize yönelik notlar alabiliyor ve sigortam cepte uygulamasına sigortalı ile iletişime geçmek için bir link iletebiliyor. Sigortam cepte uygulaması üzerinden bu linki açan sigortalılar ise eksper ile irtibat kurarak dosya transferi gerçekleştirebiliyor ve görüntülü görüşme anında hasar yerinin fotoğraflarını çekebiliyor.

10 bin TL’ye kadar açılan konut ve işyeri hasar dosyalarında geçerli olan uygulamayla sigortalının mesai saatleri; trafik, yoğunluk gibi engellere takılmadan istediği zaman ve tarihte hasarının tespit edilmesi sağlanıyor. 2019 yılı mayıs ayında başlatılan uygulamayla bugüne kadar 3 binin üzerinde görüşme gerçekleştirildi.

Konut ve işyeri hasar süreçlerinde uygulanıyor

Sigortalıların hayatını kolaylaştırmak için teknoloji yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan; “Anadolu Sigorta olarak önceliğimiz, hasar süreçlerini dijitalleştirerek sigortalılarımızın taleplerine hızlı ve kolay şekilde cevap vermek. 2019 yılı Mayıs ayında konut ve işyeri hasar süreçlerinde hayata geçirdiğimiz uzaktan görüntülü ekspertiz uygulamasını; oto hasarlarını da kapsayacak şekilde genişletmiş bulunuyoruz. Özellikle zaman yönetiminin hayati bir öneme sahip olduğu büyük şehirlerde bu tür uygulamalar; herkes için büyük avantaj sağlıyor” dedi.



