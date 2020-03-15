Ekspertizi görüntülü yapın, hasarınızı hızlı tespit edin
Anadolu Sigorta’nın geçen yıl başlattığı uzaktan görüntülü ekspertiz uygulaması hem sigortalıya hem ekspere zaman ve hız kazandırıyor. Mayıs ayından bu yana 3 binin üzerine görüşmenin gerçekleştirildiği uygulama, mesai saatleri, trafik, yoğunluk gibi engellere takılmadan istenilen zaman ve tarihte hasarın tespit edilmesini sağlıyor.
15 Mart 2020, Pazar 11:02 Son Güncelleme:
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Eksperler, Anadolu Sigorta’nın hasar portalı üzerinden riziko adresi ile ekspertiz adresinin konumlarını karşılaştırabiliyor; dijital harita imkânlarını kullanarak ekspertiz adresinin bulunduğu lokasyon etrafında gezinebiliyor; ekspertiz anında uygulama üzerinden ekspertize yönelik notlar alabiliyor ve sigortam cepte uygulamasına sigortalı ile iletişime geçmek için bir link iletebiliyor. Sigortam cepte uygulaması üzerinden bu linki açan sigortalılar ise eksper ile irtibat kurarak dosya transferi gerçekleştirebiliyor ve görüntülü görüşme anında hasar yerinin fotoğraflarını çekebiliyor.
10 bin TL’ye kadar açılan konut ve işyeri hasar dosyalarında geçerli olan uygulamayla sigortalının mesai saatleri; trafik, yoğunluk gibi engellere takılmadan istediği zaman ve tarihte hasarının tespit edilmesi sağlanıyor. 2019 yılı mayıs ayında başlatılan uygulamayla bugüne kadar 3 binin üzerinde görüşme gerçekleştirildi.
Konut ve işyeri hasar süreçlerinde uygulanıyor
Sigortalıların hayatını kolaylaştırmak için teknoloji yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan; “Anadolu Sigorta olarak önceliğimiz, hasar süreçlerini dijitalleştirerek sigortalılarımızın taleplerine hızlı ve kolay şekilde cevap vermek. 2019 yılı Mayıs ayında konut ve işyeri hasar süreçlerinde hayata geçirdiğimiz uzaktan görüntülü ekspertiz uygulamasını; oto hasarlarını da kapsayacak şekilde genişletmiş bulunuyoruz. Özellikle zaman yönetiminin hayati bir öneme sahip olduğu büyük şehirlerde bu tür uygulamalar; herkes için büyük avantaj sağlıyor” dedi.